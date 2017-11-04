連鎖餐廳「叁和院」爆欠款？ 竟連小農2萬貨款都付不出

2017-11-04 00:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕號稱「全球最潮，新派台菜」，在台灣百貨公司及中國都有分店的「叁和院」連鎖台菜餐廳，驚傳連續拖欠貨款消息，甚至連小農的2萬多元貨款快都付不出，受害農民出面投訴，「怕有更大財務未爆彈，希望受害廠商提高警覺！」

在台菜界名氣頗大的「叁和院」，官網上在8月及9還分別在桃園及中國重慶開分店，人力銀行網站也還掛著徵人啟事，似乎看不出財務出現危機的徵象。

「8月貨款也是拖到10月中才拿到。」屏東滿州沁園雨來菇農丁采綸無奈地說，遭「叁和院」昇亦旺餐飲集團欠兩萬多元貨款，聯繫採購卻都說不清楚，一名離職採購還安慰她，「你是小咖，有廠商被欠900多萬。」

丁采綸說，聽到不只一人受害，她決定跳出來提醒，因為與對方採購人員的對話，發現小員工只敢推託「已經把您的資訊傳遞給新的股東。他們正著手處理貨款的問題」或是「真的非常對不起，因為此事不是我作主。」令她擔憂後續有更大未爆彈。

經記者追查 昨晚立刻匯款

經本報記者追查欠款一事，叁和院立刻聯繫丁采綸匯款事宜，推稱「有作業疏失」，丁采綸說，3日晚間公司營運人員主動聯繫並匯款完成，但公司營運及總部似乎有不少內部問題，連續2個月拖欠款項，10月份也未叫貨，但菜單上仍有雨來菇的菜色，實在相當詭異，希望「叁和院」若真有財務危機盡快處理，不要影響廠商及消費者權益。

根據官網簡介，「叁和院」昇奕旺的團隊是由獲得國家級金炬獎、金鋒獎、十大潛力經理人等等獎項的創辦人林奕寬開創，自2013年創始迄今，國內已展店8家，其中包含6家主力品牌叁和院、庶民美食竜卷小飯堂，以及高級法式台菜態芮（Tairroir）；目前在上海、重慶已有叁和院進駐，接下來在台灣、中國各地、義大利，持續展店中。

受害的屏東滿州沁園雨來菇，在網路上名氣響亮，除了老闆丁采綸「空姐變村姑」的勵志故事，更是台灣少見的有機認證雨來菇，在不少有機商店及餐廳頗受歡迎。