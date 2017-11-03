鬼月躲公墓埋伏 調查官破獲山區製毒工廠

2017-11-03 22:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲洪姓男子因製作安非他命牟利入獄，去年11月出監後，又重操舊業，租下一間鐵皮屋當製毒工廠，並找來林、莊姓男子共同製造MMA（俗稱：超級搖頭丸），調查局新北市調查處接獲情資後，不分晝夜埋伏2個月，才破獲這個杳無人煙、躲藏在台北南港山區公墓旁的神祕製毒工廠，成功阻斷這批高達15公斤、市價7500萬元的毒品流入市面。

今年8月，洪男自中國網站購買製毒原料，著手製造MMA，為避免被旁人發現是製毒工廠，警覺性很高的洪男，除在製毒工廠內、外及週邊裝設錄影監控系統外，亦經常故意進入死巷、闖紅燈及市區繞圈打轉企圖擺脫監控。

為能成功破獲這個製毒工廠，調查官只好在農曆7月間，躲藏在墳墓間監控工廠內的一舉一動，忍受蚊蟲叮咬、野狗突襲，後勘查周遭環境，發現工廠後方有一條小溪，若溯溪走到工廠後方，就能躲過監視系統，就有調查官沿溪而上踩到滑石而摔傷，而工廠散發的濃濃化學藥劑味，更讓他們感到渾身不適，埋伏過程猶如電影情節，第一線查緝毒品人員的辛勞由此可知。

此外，怕直接衝進工廠搜索，犯嫌察覺後，會摔毀製毒器具，企圖湮滅證據，也擔心加熱中的化學製毒原料會四處噴濺，恐造成人員傷亡，調查官也發揮智慧，早已先擬好戰略，上月31日趁洪男不在工廠，2名製毒共犯準備下班返家，將2人攔下逮捕，另一批人馬則至洪男家將他拘提到案，洪男則是在家中被拘提，搜索住處時，調查官發現他家中擺買滿了各種佛像、佛珠和西藏蜜蠟，想藉此保平安，可見農曆7月在「公墓」旁製毒牟利，洪男也是心虛得很。

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