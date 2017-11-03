窒息式性愛致死？ 男子離奇陳屍陌生人套房

2017-11-03 21:52

〔記者黃文瑜／台南報導〕永康警方昨日接獲報案，一名陳男子被發現陳屍在永康區的出租套房內，被發現時他下半身赤裸，生殖器上綁著鞋帶，另有一支按摩棒插在肛門內，身旁還有毒品吸食器，及三根點過的紅蠟燭，報案人向警方表示，和死者不認識，不知對方為何死在房內，疑點重重，今日男子遺體相驗，警方初步排除他殺，懷疑是毒品吸食過量致死，但家屬認為是「窒息式性愛」造成死亡，詳細死因及兩男關係仍有待釐清。

該棟建築3樓老舊建物，內有7間分租套房，41歲的陳姓死者被發現陳屍在2樓，最前面有陽臺的房間內，據調查，陳男有毒品及竊盜前科，日前才因在大賣場偷竊被當場逮捕，患有重憂鬱症的精神病史，讓家人很頭痛，男子平日與家人同住台南北區，卻破窗出現在別人的房間裡。

發現屍體報警者是套房的承租戶，他表示昨天清晨近6時聽到陽台外有人敲窗，探頭出去看，並沒有見到人，卻發現自己的衣褲被丟下1樓，下樓把衣服撿回，又發現陽台多了一件陌生人的外套也直接往樓下丟，不知道男子是不是那時就潛進自己的房裡，昨日下午返家時，打開房門，卻發現內鎖被扣上，透過門縫看見男子趴在自己的床上，趕緊報案，但他強調自己完全不認識死者。

警方表示調閱對街店家監視器發現，死者昨天下午13時25分爬上2樓陽臺，破窗進入該間套房內，永康警方初步從監視畫面確認，套房承租男在死者潛入房間後，並不在現場，仍需進一步追查死者交友狀況，進一步調查真正死因。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆