11/3 今彩539頭獎開出2注！大樂透頭獎連14摃

2017-11-03 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月3日）開獎的第106000092期大樂透，頭獎連續14期摃龜；第106000263期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台南市安南區安和路四段490號1樓的「宗裕彩券行」及屏東縣屏東市華山里廣東路546之2號的「一路發彩券行」開出。

第106000092期大樂透中獎號碼為：「08、20、23、33、36、43，特別號：02」頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得422萬9682元；參獎共46注獲得，每注可得5萬1447元；肆獎共151注獲得，每注可得1萬75元；伍獎共2497注獲得，每注可得2000元；陸獎共3530注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬3868注獲得，每注可得400元；普獎共4萬4919注獲得，每注可得400元。

第106000092期49樂合彩中獎號碼為「08、20、23、33、36、43」，四合共10注中獎，每注可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5767注中獎，每注可得1250元。

第106000263期今彩539中獎號碼為「04、12、13、28、36」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共210注獲得，每注可得2萬元；參獎共6445注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1636注獲得，每注可獲得50元。

第106000263期39樂合彩中獎號碼為「04、12、13、28、36」，四合共12注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6590注中獎，每注可得1125元。

第106000263期3星彩中獎號碼為「381」，正彩共28注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000263期4星彩中獎號碼為「0443」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」