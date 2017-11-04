獨家》追正妹按摩師被打槍 「恐怖客人」自殘堵人還刮車

2017-11-04 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台南某按摩店，《食尚玩家》劇組經常光顧，最近卻傳出「恐怖客人」！張姓男子迷戀按摩師小鳳（化名），展開激烈追求，連續10多天到按摩店堵人，還跑到店內露出自殘傷口求愛，讓小鳳近兩個月不敢上班，男友出面跟張男談判，張男仍狂傳簡訊、拿利器毀損她的車子，小鳳說，這次是車子毀損，不曉得哪天張男會不會拿利器傷她，決定要對張男提告妨害自由、恐嚇及毀損。

小鳳說，她在按摩店上早班，今年張男來按摩，原本都很正常。幫客人按摩後，按摩師都會留客人的LINE，張男也常常指定她按摩，沒想到卻是惡夢的開始。大概8月間，張男突然向他告白，但她只把張男當客人，當面拒絕，之後就休了一星期長假，沒想到休假後第一天上班，張男就到店裡堵她。

談到張男，小鳳情緒很緊張，她說，當天張男當天拿早餐給她，還露出割腕自殺的傷口給她看，她嚇到早餐掉到地上，沒想到張男還傳簡訊給她，聲稱因為她把早餐摔到地上，又割腕一次。

張男不斷向小鳳示好，說為了小鳳放棄上一段15年的感情，還不斷買禮物、早餐寄放到按摩店的櫃檯，小鳳要張男別這麼做，張男卻回說，他花了「畢生積蓄」買了2萬多元的禮物，如果不要禮物就丟掉，強迫小鳳收下，小鳳覺得很不高興，張男卻反嗆，如果當他是客人，他就把小鳳當仇人。

小鳳也找男友出面幫忙，張男卻嗆說，小鳳自稱沒男友，讓小鳳男友很無言。小鳳的男友說，張男平常一早就把車停在按摩店對面的停車場，監視小鳳上班，看到小鳳到店裡，就進店裡找小鳳稱要按摩，這種騷擾行為，好幾次被店家拒絕。

小鳳男友也曾當面要張男不要再騷擾小鳳，沒想到張男反嗆，他要在哪裡停車，是他的自由，之後張男還拿利器刮壞小鳳的轎車烤漆。這種恐怖瘋狂追求，讓小鳳擔心張男有一天會拿利器傷人，決定報警。

警方受理報案後，全案將往妨害自由、恐嚇及毀損罪偵辦。

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