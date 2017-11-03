8旬婦不走斑馬線遭撞癱 法官推翻鑑定判騎士賠7成

2017-11-03 19:06

［記者黃捷／台北報導］邱姓老婦穿越馬路遭廖姓機車騎士撞癱，家屬提告求償醫療費及精神慰撫金，廖男提出車禍鑑定，反指邱婦沒走在行人穿越道上，是肇事主因，但士林地院推翻鑑定結果，認為廖男行經路口時未減速，應負7成責任，判賠355萬餘元，扣除保險及已付金額，仍須賠償129萬餘元。

邱婦兒子提告指出，年過8旬的媽媽2015年3月某日晚上8點多，在北市北投崇仁路一段穿越馬路，突遭廖男騎機車撞上，媽媽送醫急救後仍呈水腦症等病狀，四肢癱瘓昏迷在床。

他說，媽媽需要24小時看護，另包括醫療費、器材、藥品、尿布等費用，依內政部公布的國人平均壽命，媽媽至少還有8年多壽命，因此向廖男求償已花費及預計花費的錢，總共594萬元。

廖男則稱，對方提出未來支出求償過高，並拿出台北市行車事故鑑定委員會鑑定結果，反指車禍地點距離斑馬線不到100公尺，邱婦卻沒走在斑馬線上，直接穿越馬路，才是肇事主因，應酌減賠償金額。

士林地院勘驗現場錄影光碟，發現當時雨勢不大、視線良好，車禍地點距離斑馬線只有21.8公尺，且她有穿著反光物件，穿越馬路前也有先注意左右來車，更是緩步走出而非突然衝出馬路。

另外，廖男行經沒有號誌的路口，若能遵守時速50公里，依規定減速行駛，並隨時注意車前狀況，發現邱婦後立即煞車，應能避免發生車禍，他卻沒有減速直接撞上，可見他應負主要肇事責任。

判決指出，車禍鑑定漏未注意上述細節，才會誤判雙方肇責，廖男應負7成責任，而邱婦實際受損害金額為507萬餘元，廖男應賠償355萬餘元，扣除先行賠償的11萬元及保險214萬餘元，他仍須賠償129萬餘元，可上訴。