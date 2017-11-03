惡男3度性侵昏睡女友 搖床太晃吵醒乾姊

2017-11-03 17:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕37歲黃姓男子趁女友小婷（化名）服用安眠藥、抗憂鬱劑，陷入昏睡之際，不顧女友與乾姊同睡一張床，竟潛入房間爬到女友身上，3度性侵女友得逞，女友提出分手，黃男竟2度在她住處放火燒垃圾，新北地院今依乘機性交、放火燒燬現供人使用住宅等罪，判這名恐怖情人有期徒刑7年9月，其中3月得易科罰金，仍可上訴。

判決指出，去年11月，黃男與女友一起到小婷乾姊鶯歌家住處玩8天，4日凌晨2時許，黃男見女友服用安眠藥、抗憂鬱劑，熟睡無力反抗之際，偷偷跑進女友與乾姊的房間，脫掉褲子爬到小婷身上抽動，乾姊感覺床在搖動而被驚醒，氣得質問黃男「你在幹嘛？」同月5日及9日，黃男又2度以相同手法性侵。

第一次被性侵時，乾姊將此事告知小婷，小婷於是故意不吃安眠藥，假裝睡著，黃男以為女友已服藥，又對她性侵，她氣得大力推開黃男。事後，小婷提分手，要黃男搬離兩人同居住處，未料去年11月17日，黃男竟暗藏鑰匙偷跑回去，19日凌晨1時許，還殺到小婷住處外「盧」，甚至放火燒她住處外的垃圾，早上10時許又再度縱火，所幸都被友人及鄰居發現撲滅沒釀成災難。

法院審理時，黃男否認性侵，供稱兩人你情我願，他去小婷家前，有先LINE問過對方，她有回傳一個「讚」字貼圖給他，他才入屋幫忙打掃。

法官依據乾姊證詞，及小婷被性侵後出現哭泣、情緒不穩等反應，下體也驗出黃男DNA；LINE訊息部分，小婷稱是小孩玩手機不小心按到「讚」符號，翌日她有回傳「傳錯」，因此不採信黃男辯詞。