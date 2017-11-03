財政部高官猥褻女職員 判刑11月

2017-11-03 17:43

〔記者張文川／台北報導〕已退休的財政部前秘書處長黃麗鯤，前年在財政部裡，兩度對一名財政部女職員摸乳、強吻又舔耳，女職員報警提告；台北地院審理時黃認罪、道歉並賠款，法官依兩次強制猥褻罪將黃併判11月有期徒刑，可易科罰金，緩刑4年。可上訴。

現年66歲的黃麗鯤，曾任財政部賦稅署主任秘書、財政部北區、南區國稅局副局長等要職；前年退休後轉任台灣金融資產服務有限公司總經理。

判決指出，前年8月17日傍晚6時許，其他同事陸續下班，被害女員工仍在處理公務，時任秘書處長黃麗鯤竟趁她埋頭辦公時，溜到她身後，出其不意彎身低頭，用雙手扳過她的臉，強吻她且伸舌舔耳。女職員被突如其來的舉止嚇一大跳，用力推開黃麗鯤，黃才暫時離開。

時隔9天，8月26日傍晚將近6點，黃麗鯤竟又故技重施，再次進入只剩她一人的辦公室，女員工見狀為求自保，悄悄開啟手機錄影功能，黃麗鯤果然不懷好意，先假裝與她談公事，再伸出鹹豬手對她摟腰搭肩，她試圖閃躲，黃竟握住她的手與脖子，將他身體壓在她身上強吻，出手撫摸她胸部，被害人推開他，他才離開辦公室，過程都被錄下。

被害人持錄影畫面報警，檢警先前約談黃麗鯤，他原否認犯案，直到檢警出示蒐證影片，他才改口指稱「跟她感情比較好，快退休了很捨不得，才會做出較為親密的動作」，北檢今年3月將他起訴。

北院審理時，黃麗鯤坦認犯行，寫下親筆道歉信由法官轉交給被害人，並與被害人達成調解，但賠償金額保密，法官批他為逞一時色慾，不知尊重他人身體與性自主意願，兩度予以強制猥褻，2罪各判刑6月，合併應執行11月，可易科罰金33萬元，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。