離譜！媽媽為留住男友 竟推13歲女兒跟他同睡逞慾

2017-11-03 17:23

〔記者楊金城／台南報導〕台南市1名就學中的13歲少女（化名小愛）被媽媽強迫和其同居男友同睡一床，疑遭性侵多次，台南市少年警察隊、婦幼隊、地區分局著手偵辦，惡男逃逸，少女現由台南市社會局協助安置。

警方調查發現，少女的母親不斷換男朋友，因家中經濟不好，只好依賴同居男友養活，讓對方予取予求。且小愛的母親每任男朋友都是吸毒犯，讓人更驚訝的是媽媽同時讓2位吸毒男友住進家裡來，一位與自己同居，另一位居然讓自己女兒和40多歲男友同睡一床，把自己女兒推入虎口。

小愛向警方坦承與媽媽的男友發生性關係，她因家中情況變得不愛上課，學校介入輔導都無效。

後來台南市教育局提報個案後，南市警局少年隊強力介入，這才揭露驚人的內幕，小愛的母親為了留住男友竟然安排讓親生女兒跟其中1位男友同睡一床，讓男方有了逞慾之機。

少年隊長吳順發說，因事態嚴重，先安排小愛臨時安置，但遭她母親阻撓，甚而揚言要告警方妨害自由，但警方反擊：「妳再不配合，除了是性侵案的共犯外，再辦妳一條妨害公務」，小愛的媽媽才不敢攔阻。

警方除追緝涉案男子外，另由社會局安置小愛，少年隊並啟動「波麗士天使專案」，由天使志工關懷、輔導，也和校方保持聯繫，追蹤小愛在校情形。

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