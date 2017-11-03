雲林小狗綁在家門口 竟遭人毒死

2017-11-03 16:59

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑鄉今天發生毒狗案件，莊姓飼主綁在家門口的4隻小狗疑遭人下毒，她外出接到電話到動物醫院買解毒針劑迅速趕回家搶救，仍有一隻因搶救不及死亡，其他3隻暫無大礙，全案現由警方依動物保護法偵辦中。

莊姓飼主指出，今天早上10點左右從住處開車到斗六，才剛到斗六10點16分即接到鄰居電話，指綁在門口的4隻小狗口吐白沫好像中毒，其中黃狗「蘇菲亞」、黑狗「妞妞」情況危急，她擔心回家再帶狗就醫來不及，先到斗六動物醫院購買解毒針回家急救。

莊姓飼主表示，回到家蘇菲亞已死亡，妞妞則躺在地上奄奄一息，其他2隻「飯糰」、「土豆」症狀較輕微，在友人協助之下趕緊替牠們注射解毒針，隨即又帶到動物醫院就診，獸醫師從狗隻的症狀研判是中毒。

莊姓飼主氣憤說，在家門口會中毒最大可能就是遭人下毒，竟有人用這樣殘忍方式對待動物，且她才出門嫌犯即下手，根本是蓄意行為。

雲林縣動植物防疫所人員接獲通報今天下午前往飼主家取樣，防疫所人員表示，根據飼主描述狗兒口吐白沫等神經症狀疑似中毒，已解剖取出死亡狗兒的胃裡的殘留物送驗。

莊姓飼主已報警，斗南分局古坑分駐所獲報到周邊訪查，附近都沒有監視器，將依動保法偵辦。動植物防疫所人員指出，若確定是毒狗致死，依動保法可處1至2年有期徒刑。