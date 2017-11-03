借錢看到同事提款卡放機車及密碼 她改借車盜領43萬

2017-11-03 17:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕提領現金要小心，不但提款卡及信用卡要放好，更千萬不要被看到密碼！

台中市20歲游姓媽媽經濟陷入困頓，向同在超市工作的陳姓女同事借錢，看她從機車置物箱內拿出提款卡，兩人一起到提款機提款時，又看到她的提款卡密碼，游女竟多次偷陳姓女同事的提款卡盜領現金，再放回原處，直到陳女發現戶頭只剩下1600元，才事窗東發，陳女也因自己「好心沒好報」，傷心不已。

烏日分局龍井分駐所員警於今年8月接獲陳姓被害人報案，說她的存款被盜領到剩下1600多元，警方獲報後調閱監視器畫面，查出20歲游姓女子涉嫌重大，日前通知她到案說明，游女坦承偷竊，警方10月30日調查完畢後，依竊盜罪嫌將她移送台中地檢署偵辦。

游女供稱，家中只有她有經濟收入，要撫養小孩，擔家中所有開銷，入不敷出，與陳女在同一家超市上班，今年2月缺錢花用，向陳女借3000元，一起到提款機領錢。

她看到陳女從機車置物箱中拿出提款卡，領錢時還看到密碼，就經常藉故向陳女借機車外出，趁機偷提款卡到ATM盜領現金花用，再將提款卡放回原處，以為神不知鬼不覺。

直到8月初，陳女領了1000元，赫然發現存款只剩600餘元，驚覺有異，立即向銀行查詢，發現6個月期間竟被盜領高達32次，共被領走43萬元3700元，全被游女花光了。

陳女省吃節用的存款一夕之間全沒了，十分難過，更痛心盜領者竟是自己借錢協助度過難關的同事，氣得對她提出告訴！