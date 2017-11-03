電影「門徒」真實版？ 鷹架工人為救女友染毒

2017-11-03 16:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕香港電影「門徒」的真實版？台中市警局第三分局逮捕涉嫌販毒的林姓鷹架工人與2名藥腳，發現林嫌無前科，更無施用毒品紀錄，他告訴警方，數月前認識有毒癮的蔡姓女友，他鼓勵蔡女戒毒未果，遂自己跟著吸食毒品，想陪伴蔡女一起歷經戒毒歷程，藉此激勵蔡女，卻忽視毒品威力，自己也淪陷毒海，蔡女上月被警方逮捕，他想籌措罰金讓女友早日出獄，遂動歪腦筋販毒給同事，卻沒想到葬送自己的人生，全案依毒品危害防制條例法辦。

香港電影「門徒」中有一段劇情，影星古天樂、張靜初，扮演一對沉淪毒海的夫妻，古天樂宣稱染上毒癮的原因，是妻子吸毒成癮，他想勸妻子戒除，乾脆自己也吸毒，向妻子證明毒癮不難戒除，卻沒想到自己也沉淪毒海，張靜初扮演的妻子，也說她吸毒之因，是想勸丈夫戒毒，想證明毒癮不難戒而吸毒，兩人說法相同，只是角色互換。

中市三分局接獲報案，上月26日搜索從事鷹架架設的林姓工人（34歲），並逮捕從事營建工程的2名吸毒者，於林嫌住處查獲安非他命2小包、吸食器1支等證物，卻發現有固定收入的林嫌，沒有前科，更無毒品相關前科，吸毒與販毒的原因令警方好奇。

林嫌坦言說，數月前他認識蔡姓女子，雙方交往感情深篤，蔡女卻有毒癮，他苦勸蔡女戒毒未果，遂心生一計，他也跟著吸毒，再陪著蔡女戒毒，兩人一起經歷戒毒歷程，戒毒的路上有他陪伴，蔡女不會感到孤單，卻沒想到自己忽視毒品的威力，連自己也陷入毒海無法戒除，上月警方逮捕因毒品案未到案被通緝的蔡女，他想籌措罰金，遂把腦筋動到販毒，賣安非他命給從事營建工程的同事，卻不知販毒是重罪，自己的人生被推向了難以挽救地步，警方依毒品危害防制條例法辦。

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