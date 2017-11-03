1秒代價1萬8！癡漢摸女學生5秒 換來3月徒刑

2017-11-03 16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣杜姓男子去年底跑到巨蛋體育館觀眾席，搭訕觀看美容美髮比賽的高職女學生小芳（化名），他耍寶開黃腔，想引起小芳的注意，小芳不理他，杜男竟變本加厲，當眾伸鹹豬手，撫摸小芳大腿內側與下體約5秒，台中高分院依猥褻罪判3月徒刑，1秒鐘代價是18天徒刑，若易科罰金9萬元，1秒代價相當於1萬8000元，全案判決確定。

判決書指出，去年12月31日，小芳（化名）與同學由老師帶領到苗栗市巨蛋體育館，看美容美髮技職比賽，自稱具大專學歷，擺地攤維生的杜男，故意坐到小芳旁邊，開黃腔搞笑耍寶，宛如雜耍般拿礦泉水往上拋，想引起小芳注意，還拍小芳的肩膀，要跟小芳談話，又拿黃色「香包」要小芳聞味道，小芳不堪其擾，向同學求援，不料，杜男卻出伸狼爪，撫摸小芳的大腿內側與下體，時間約5秒鐘，其中2至3秒碰觸到小芳下體，隨即迅速離開。

小芳報警後，杜男全盤否認犯行，只承認曾與小芳交談。法院審理時，杜男宣稱被警察刑求，但他沒有認罪。不過，小芳的同學作證說，小芳透過臉書訊息說，杜男不斷搭訕騷擾，問她要不要喝水，拿香包要她聞，還開黃腔，小芳當時看似害怕、緊張，足以證明她受到杜男的騷擾，杜男伸鹹豬手並非不實指控。

台中高分院不採信杜男的辯詞，認為他觸犯性騷騷防治法，且小芳當時穿學校制服，上面有校徽，杜男應知道小芳尚未年滿18歲，另依兒童及少年福利與權益保障法，對未成年人犯罪，應加重其刑，據此判決3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案確定不能上訴。