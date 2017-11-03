台北市警局18名高階警官異動 萬華分局長被拔

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署今日發布台北市政府警察局所屬18名高階警官異動名單，其中萬華警分局長陳文智因世大運維安工作疏失，被懲罰性調派警政署擔任科長職務。
在這一波名單尚未發布前，原訂台北市刑警大隊長李文章，因屢破重大刑事案件，如一銀盜領案等，可獲調任分局長職務機會，但因市警局長陳嘉昌初到任，在局長強力慰留下，李文章繼續留任北市刑大，其他調動情形如下：
北市警察局副局長林順家調任本署保安警察第六總隊總隊長；北市警察局主任秘書方仰寧調任市警局副局長；苗栗縣警察局局長金浩明調任市警局主任秘書；北市警察局中山分局分局長吳敬田陞任警政署保安組組長；北市警察局松山分局分局長黃永志調任中山分局分局長 ；北市警察局北投分局分局長呂新財調任松山分局分局長；北市警察局文山第一分局分局長吳進宗調任北投分局分局長。
刑事警察局偵查第四大隊大隊長陳明君調任文山第一分局分局長；北市警察局大安分局分局長楊鴻正陞任台中港務警察總隊總隊長；北市警察局中正第一分局分局長周煥興調任大安分局分局長；北市文山第二分局分局長廖材楨調任中正第一分局分局長；北市交通警察大隊大隊長王旭昌調任文山第二分局分局長；北市保安警察大隊大隊長姜祖培調任交通警察大隊大隊長 。
北市市警局事室主任李國禎調任保安警察大隊大隊長；北市萬華分局分局長陳文智調任警政署科長；北市大同分局分局長張素菱調任萬華分局分局長；北市南港分局分局長潘朝智調任大同分局分局長；北市警局後勤科科長張隆興調任南港分局分局長。