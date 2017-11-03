高階警官86人大調動 北市萬華分局長被拔

警政署下午發布86名高階官警調動名單，其中北市萬華警分局長陳文智調任警政署科長，外界普遍認為和世大運維安不力有關。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-11-03 15:29

〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕警政署今日發布86名高階官警調動，其中台北市萬華警分局長陳文智，因世大運期間維安疏失，被懲罰性調至警政署擔任科長，這也是警政署長陳家欽上任後首度操盤的警職人事大調動。

警政署今天核定署警政委員、保安警察總隊長、桃園市、高雄市警察局副局長等重要高階警職人事案，共有保安警察第六總隊總隊長陳國進陞任署警政委員、北市警局副局長林順家調任保六總隊總隊長等86人調動，將統一於6日（下週一）辦理交接。

名單如下：

1、本署保安警察第六總隊總隊長陳國進升本署警政委員

2、台北市政府警察局副局長林順家調任保安警察第六總隊總隊長

3、台北市政府警察局主任秘書方仰寧調任台北市政府警察局副局長

4、苗栗縣警察局局長金浩明調任臺北市政府警察局主任秘書

5、本署公共關係室主任林炎田調任苗栗縣警察局局長

6、新北市政府警察局板橋分局分局長黃家琦陞任本署公共關係室主任

7、新北市政府警察局蘆洲分局分局長王文澤調任新北市政府警察局板橋分局分局長

8、新北市政府警察局三峽分局分局長張錦成調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長

9、新北市政府警察局瑞芳分局分局長林泰裕調任新北市政府警察局三峽分局分局長

10、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長黃建榮調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長

11、本署刑事警察局偵查第六大隊大隊長王清海調任臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長

12、新北市政府警察局副局長楊春鈞陞任本署警政委員

13、臺南市政府警察局副局長艾鵬調任新北市政府警察局副局長

14、桃園市政府警察局主任秘書吳清湖調任臺南市政府警察局副局長

15、宜蘭縣政府警察局局長詹永茂調任桃園市政府警察局主任秘書

16、本署保安警察第三總隊副總隊長吳坤旭調任宜蘭縣政府警察局局長

17、本署保安警察第六總隊主任秘書鄧學鑫調任本署保安警察第三總隊副總隊長

18、高雄市政府警察局前鎮分局分局長陳宗能陞任本署保安警察第六總隊主任秘書

19、高雄市政府警察局鼓山分局分局長林新晃調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長

20、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長葉錫山調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長

21、臺中市政府警察局犯罪預防科科長林依仰調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長

22、新北市政府警察局副局長劉章遠調任本署保安警察第二總隊總隊長

23、新北市政府警察局督察長江振茂調任新北市政府警察局副局長

24、本署後勤組組長林漢堂調任新北市政府警察局督察長

25、本署保安警察第二總隊副總隊長余一縣調任本署後勤組組長

26、本署保安警察第二總隊主任秘書張樹德調任本署保安警察第二總隊副總隊長

27、本署人事室專門委員莊進星調任本署保安警察第二總隊主任秘書

28、高雄市政府警察局人事室主任張淑芳陞任本署人事室專門委員

29、本署交通組組長謝榮隆調任桃園市政府警察局副局長

30、嘉義縣警察局局長林清求調任本署交通組組長

31、本署保安組組長陳博珍調任嘉義縣警察局局長

32、臺北市政府警察局中山分局分局長吳敬田陞任本署保安組組長

33、臺北市政府警察局松山分局分局長黃永志調任臺北市政府警察局中山分局分局長

34、臺北市政府警察局北投分局分局長呂新財調任臺北市政府警察局松山分局分局長

35、臺北市政府警察局文山第一分局分局長吳進宗調任臺北市政府警察局北投分局分局長

36、本署刑事警察局偵查第四大隊大隊長陳明君調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長

37、高雄市政府警察局督察長鄭明忠調任高雄市政府警察局副局長

38、澎湖縣政府警察局局長劉祥浤調任高雄市政府警察局督察長

39、高雄市政府警察局苓雅分局分局長賈樂吉陞任澎湖縣政府警察局局長

40、高雄市政府警察局鳳山分局分局長趙瑞華調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長

41、高雄市政府警察局仁武分局分局長李金龍調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長

42、高雄市政府警察局保防科科長梁東山調任高雄市政府警察局仁武分局分局長

43、新竹縣政府警察局局長溫枝發調任新北市政府警察局主任秘書

44、臺南市政府警察局永康分局分局長張榮興陞任新竹縣政府警察局局長

45、臺南市政府警察局第三分局分局長戴崇贒調任臺南市政府警察局永康分局分局長

46、臺南市政府警察局善化分局分局長呂世明調任臺南市政府警察局第三分局分局長

47、臺南市政府警察局新化分局分局長許坤田調任臺南市政府警察局善化分局分局長

48、本署保安組科長許芳毅調任臺南市政府警察局新化分局分局長

49、本署教育組組長李政曉調任臺南市政府警察局督察長

50、臺中市政府警察局第六分局分局長林樹徽陞任本署教育組組長

51、臺中市政府警察局第二分局分局長陳武康調任臺中市政府警察局第六分局分局長

52、臺中市政府警察局第三分局分局長沈炳信調任臺中市政府警察局第二分局分局長

53、臺中市政府警察局太平分局分局長陳仕諺調任臺中市政府警察局第三分局分局長

54、臺中市政府警察局後勤科科長張則誠調任臺中市政府警察局太平分局分局長

55、本署勤務指揮中心主任徐世霖調任本署行政組組長

56、本署臺中港務警察總隊總隊長張銅鐘調任本署勤務指揮中心主任

57、臺北市政府警察局大安分局分局長楊鴻正陞任本署臺中港務警察總隊總隊長

58、臺北市政府警察局中正第一分局分局長周煥興調任臺北市政府警察局大安分局分局長

59、臺北市政府警察局文山第二分局分局長廖材楨調任臺北市政府警察局中正第一分局分局長

60、臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長王旭昌調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長

61、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長姜祖培調任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長

62、臺北市政府警察局人事室主任李國禎調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長

63、桃園市政府警察局龜山分局分局長蔡鴻義陞任本署防治組組長

64、桃園市政府警察局龍潭分局分局長林建宏調任桃園市政府警察局龜山分局分局長

65、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長郭森永調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長

66、桃園市政府警察局行政科科長賴宏豐調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

67、臺中市政府警察局清水分局分局長郭順德陞任本署航空警察局主任秘書

68、臺中市政府警察局和平分局分局長高誌良調任臺中市政府警察局清水分局分局長

69、新北市政府警察局督察室督察陳永昌調任臺中市政府警察局和平分局分局長

70、高雄市政府警察局岡山分局分局長謝進賢陞任本署專門委員

71、高雄市政府警察局刑事鑑識中心主任郭俊廷調任高雄市政府警察局岡山分局分局長

72、本署防治組科長張裕錦陞任本署督察室督察

73、本署公共關係室科長黃慕堯陞任本署督察室督察

74、臺北市政府警察局萬華分局分局長陳文智調任本署科長

75、臺北市政府警察局大同分局分局長張素菱調任臺北市政府警察局萬華分局分局長

76、臺北市政府警察局南港分局分局長潘朝智調任臺北市政府警察局大同分局分局長

77、臺北市政府警察局後勤科科長張隆興調任臺北市政府警察局南港分局分局長

78、新北市政府警察局永和分局分局長葉爾煙調任新北市政府警察局中和分局分局長

79、新北市政府警察局樹林分局分局長蘇永芳調任新北市政府警察局永和分局分局長

80、新北市政府警察局金山分局分局長林武宏調任新北市政府警察局樹林分局分局長

81、新北市政府警察局保安科科長陳良德調任新北市政府警察局金山分局分局長

82、新北市政府警察局刑事鑑識中心主任林故廷調任新北市政府警察局汐止分局分局長

83、臺南市政府警察局新營分局分局長王森瑒調任臺南市政府警察局第二分局分局長

84、臺南市政府警察局白河分局分局長李名昌調任臺南市政府警察局新營分局分局長

85、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長陳建民調任臺南市政府警察局白河分局分局長

86、臺南市政府警察局訓練科科長楊慶裕調任臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長