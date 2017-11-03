當2幼子面打死酒店女友 醋男判刑9年

2017-11-03 15:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事裝潢工作的蘇姓男子與蔡姓女子同居，兩人未婚育有2子，蘇男不滿蔡女瞞著他在酒店工作，還與酒客互傳曖昧簡訊，不僅出重拳毆打蔡女腹部，還拿掃把重擊蔡女四肢與背部，甚至抓蔡女脖子撞牆，蔡女送醫不治，新北地院今依傷害致死罪判蘇男有期徒刑9年，可上訴。

判決指出，29歲蘇男與蔡女在新北市中和區租套房同居，未辦結婚登記，育有2子，今年2月12日清晨5時許，蔡女喝得醉醺醺返家，蘇男起疑偷看女友手機，才發現女友竟在酒店上班，還與酒客互稱「Baby」，兩人當著孩子面大吵，蘇男怒火中燒，先以拳頭朝蔡女腹部猛擊，再拿掃帚痛毆蔡女，並用手掐住她的脖子抓去撞牆。

蘇男不顧女友傷勢，不斷打電話給與女友搞曖昧的汪姓酒客，想質問兩人關係，汪男回稱是「酒店經紀」，不知道蔡女有男友、老公，汪男掛斷電話後，蘇男又不死心撥了多通電話給他，凌晨6時許，汪男主動回電，兩男交談了20分鐘後，蘇男才發現女友已全身癱軟，雖緊急將蘇女送醫搶救，仍因肝臟出血、頸部窒息死亡，蘇男坦承犯行，檢方依殺人罪嫌將蘇男起訴。

法官認為蘇男發現女友身體冰冷後，有先行對蔡女做CPR緊急搶救，並撥打119叫救護車，認定蘇男並無殺人犯意，應僅是為了想教訓女友，未料盛怒下出手太重，因此改以傷害致死罪判刑。