毒品通緝犯開槍射殺叔叔落跑近月 警逮人扣槍

2017-11-03 14:48

〔記者李忠憲／台中報導〕大雅槍擊案發生近1個月，豐原警分局今天宣布破案！警方昨日在彰化逮捕毒品通緝中的嫌犯王忠信，更起出犯案用，市價20多萬的以色列制式傑里科941手槍（俗稱小沙漠之鷹）、7顆子彈及些許毒品。王嫌供稱是要他叔叔解決他友人的債務才憤而開槍，但說詞有待釐清，警方訊後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將他送辦。

43歲男子王忠信有毒品、妨害自由2案通緝，上月5日晚間到大雅區和平路上的61歲王姓叔叔家敲門。叔叔開門詢問來意，他竟操台語嗆說「你當作我老母好欺負喔！」沒說幾句話就對叔叔開槍，打中他右大腿，子彈直接貫穿，接著就倉皇離去。家屬見狀，立刻叫救護車將他送醫救治，所幸沒有生命危險。

傷者兒子表示，王忠信老家在他家後方，但兩家沒往來已久，他父親與家人都與他沒有任糾紛及家產問題，不知他是何目的。

豐原警分局表示，當晚即組成專案小組追緝，王嫌犯案後還向鄰居以「工廠廢水污染他家」為由恐嚇，得手2萬多元當跑路費。王因生性狡猾、善於偽裝躲避，期間居無定所。警方透過調閱上百支監視器比對，發現他藏匿彰化縣員林、溪湖，經台中地檢署指揮，並配合刑事警察局第6大隊第1隊、彰化縣警方支援埋伏。

昨（2）日下午在溪湖發現王嫌騎的機車，從後方尾隨到成功路的一個紅綠燈，趁王嫌停紅燈時，衝上前將他拉下壓制，並在其側背包起出用布包起來的以色列制式傑里科941手槍（俗稱小沙漠之鷹）、7顆子彈及海洛因毒品3小包。

王嫌坦認犯行並供稱，槍是他以前用29萬元購得，叔叔兒子跟他友人有7萬元糾紛，他前往請叔叔付錢解決，但叔叔斷然拒絕，加上2家在多年前分家產時有嫌隙，他才憤而開槍。警方今天訊問後，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及殺人未遂等罪移送法辦。

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