頂樓鐵皮屋遇祝融 燒燬工會辦公室

5樓鐵皮屋陷入火海（記者余衡翻攝）

2017-11-03 14:26

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區永豐街巷弄內一處公寓5樓頂鐵皮屋，今天清晨6點多突然起火，火勢猛烈滾滾黑煙不斷從窗戶冒出，消防局獲報派出大批人車前往灌救，經過約20分鐘撲滅火勢，所幸並未造成人員傷亡。

消防人員表示，起火處為5樓頂鐵皮屋，火勢延燒隔壁棟頂樓加蓋建物，經了解，該處為「日用品運送服務職業工會」辦公室，遭燒燬的大多是文件、雜物和辦公桌椅，詳細起火原因還待火調人員調查釐清。