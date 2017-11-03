冒充司法人員詐婦32萬元 當庭鞠躬道歉判1年2月

2017-11-03 14:18

〔記者黃建華／高雄報導〕黃姓男子加入詐欺集團假冒台中地檢署人員向高雄市林園蔡姓婦人騙走32萬元，事後被遭，高雄地院審理時，黃男雖當庭向被害人鞠躬道歉，但合議庭仍依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判黃男有期徒刑1年2月。可上訴。

判決指出，被告黃永和於民國106 年7 月間起，加入假冒司法人員犯案之詐騙集團，與集團內綽號「哥哥」、「阿賢」等真實姓名年籍不詳之成年成員，冒用司法人員詐欺。

今年7月25日12時，該集團先以電話向高雄蔡姓婦人謊稱：其健保卡及身分證遭盜用，須將款項交付保管，再由黃永和於同日17時40分許至蔡婦高雄市住處，交付前由詐騙集團成員偽造之「臺中地檢署監管科收據」、「臺中地方法院地檢署提存命令」公文書予蔡婦，致蔡婦誤信司法機關命其提出現金交付保管，而交付現金32萬元予黃男。

高雄地院審理認為，被告不思以己力正當賺取財物，僅因缺錢花用即加入詐騙集團，假冒公務員及侵害司法公信力等方式 ，向被害人詐騙32萬元，犯罪手段嚴重侵害人民對於司法權行使之信任，惟念及被告犯後坦承犯行，並當庭向被害人鞠躬道歉，並表示會配合警方提供上游資訊，尚非毫無悔悟之意，且犯罪所得業經員警扣案後發還被害人，合議庭因此依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判黃男有期徒刑1年2月。可上訴。

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