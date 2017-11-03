受不了生活壓力 台南一夜兩單親媽割腕

2017-11-03 13:31

〔記者王捷／台南報導〕台南昨天一個晚上在不同區都傳出自殘狀況，巧的是兩起案件都是自殘的都是單親媽，住在南區的許姓婦人與住在北區的王姓婦人，分別在1日晚間與2日凌晨割腕自殺，都是因為喝酒後，想到經濟壓力、兒女教養問題想不開，不過兩人的下場不同，市警六分局趕到許婦住家時，許已經自殺割腕，市警五分局則是跟王婦溝通一陣子後趁機奪刀，兩人送醫後都沒有大礙。

38歲的許婦與前夫離婚約10年，雖然與夫家關係不錯，但仍需負擔教養費，不過因為與母親在夜市賣麻糬，收入不穩定。

許婦的母親說，女兒離婚後生活開始封閉起來，平時就關在小套房，讓自己越來越鬱悶，1日喝酒後情緒不穩，傳了一些負面訊息給她，所以她才報案，警方衝進許婦套房後，當時許婦倒臥床上手腕上已經有傷口，現場相當驚悚。

幾乎同一時間，50歲的王姓婦人也因為喝就後，情緒失控，她平時在當清潔工，收入也不穩，加上她懷疑13歲的小女兒偷錢，又與男友吵架，一氣之下拿刀想自殘，小女兒見狀聯絡同母異父的胞姊報警。

五分局公園派出所獲報後，所長吳俊彥立刻趕到現場，當時王婦下半身只穿著內褲，拿著刀子揚言要自殺，吳俊彥先安撫她的情緒僵持10多分鐘，最後伺機奪刀，搶救王婦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980