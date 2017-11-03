朝警噴口水遭控妨害公務 檢方認「沒門牙」不起訴

2017-11-03 12:48

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市1名29歲葉姓男子，今年5月因未帶安全帽搭乘李姓妻子所駕機車，遭邱姓及詹姓警員攔檢取締，葉男因態度不佳，多次朝警方噴口水並發生拉扯衝突，遭控妨礙公務，葉男事後聲稱自己沒門牙，講話激動才會噴口水，不並非故意，檢方認為，葉男因門牙短缺造成口水外噴，並非全然無據，且密錄器未拍攝到葉男出手攻擊舉動，予以不起訴處分。

檢警調查，今年5月9日下午4點多，葉男沒戴安全帽搭乘李女駕駛機車後座，被警方攔檢，葉男被攔後，無視自己犯錯在先，還大聲嚷嚷，並多次朝警噴口水；詹男偵訊指稱，第一次認為葉男不是故意，已有提醒，沒想到葉男卻越站越近，還用胸口往他身上頂，一直說「我是故意的嗎？」多達7次。

經檢方勘驗現場密錄器，發現葉男向警方出言「你兇什麼我好好講不行嗎？」，遭警回「你吐什麼口水」，葉男持續大聲回應「我沒有門牙，怎樣啦」後，多次以「我是故意的嗎？」反問警員，甚至出手毆打李女頭部直稱「爽了哦」，遭警勸阻，不料，葉男還囂張回應「我打我老婆不行哦，干你屁事」，沒想到再次出手時被警方勸阻，兩方發生衝突，事後互相指控對方動手、推擠。

檢方認為，因密錄器拍攝畫面，無法辨識葉男是否有出拳毆打警員行為，難以認定有使用暴力手段妨礙公務，且葉男雖口出「我打我老婆不行哦，干你屁事」，充滿挑釁意味，也難以辨識此話足以讓警員心生畏懼，以犯罪罪嫌不足，予以不起訴處分。