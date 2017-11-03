89歲阿嬤被搶300元 分局長拜神求破案

2017-11-03 12:29

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子疑似因為沒錢吃飯，2日上午在台南市中西區一間祀奉施琅的廟旁，對一名剛買菜準備返家的王姓阿嬤行搶得手300元，雖然金額不多，但警方相當重視，豈料陳男徒步犯案，加上監視器頻頻出狀況，讓案情陷入瓶頸，轄區分局長為了祈求早日破案，向施琅祈求是否能在24小時內破案，果真今天警方在路邊巧遇陳男，在一天內破案。

2日上午9時許，陳男看到王阿嬤手上掛著包包，伺機行搶後逃逸，王阿嬤說，今年89歲了，每天早上都走同一條路到菜市場買菜，這條路走了50多年，第一次遇到歹徒，被搶後跌了一跤，寧願給她1000元，也不要跌倒，如果早20年前遇到歹徒，他也許還會爬起來追，但是她年紀大了，經不起跌了一跤。

由於王阿嬤在廟旁被搶，她跌倒爬起來到廟埕休息，廟公看阿嬤氣喘吁吁，得知阿嬤被搶後立刻報案，警方獲報後，到附近調閱監視器，分局長得知該廟是全台南一間施琅廟，施琅又是武官因此到廟裡祈願，希望能在一天內破案。

但是警方在辦案時卻屢屢挫敗，首先是陳男徒步犯案鎖定不到交通工具，警方今天一早調閱監視器時，還因為系統問題，無法調閱監視器，市警二分局博愛派出所的副所長郭昭男，與警員吳柏翰原本打算徒勞而返，心想把握最後一次機會，到陳男常出沒的地方看看，結果意外逮人。

王姓阿嬤得知歹徒落網到警所指認，她說，因為跌倒去看醫生，沒想到健保卡被搶走，害她還花了2000元看病，不過她還是願意原諒歹徒，願意給她一次機會。