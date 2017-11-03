低價賣提貨券、名牌包 網詐15萬

2017-11-03 12:22

［記者楊政郡／台中報導］31歲范姓男子在臉書網路社群中，刊登出售「陶板屋」、「西堤牛排」、「全聯提貨券」、「家樂福提貨券」、名牌包包等商品出售，以低於市價1至2成吸引消費者，其實根本沒有商品，4、5個月期間14名被害人被騙15萬餘元，只有一名趙姓被害人拿到禮券，卻是偽造的！而范某相當狡猾，大部分都是指示被害人將錢匯去買「老子有錢」、「星城」等遊戲幣，台中地檢署依詐欺罪起訴范及洪、王2共犯。

起訴書指出，范姓男子沉迷「老子有錢」、「星城」等遊戲，但缺錢花用及買遊戲幣，竟異想天開，在臉書上申請多個帳號，刊登有「陶板屋」、「西堤牛排」、「全聯提貨券」、「家樂福提貨券」、名牌包等出售，價錢都便宜市價1至2成，或是加入一些商品買賣的社群，如「小港鳳山美食應援團」、「大雅分享團」、「撿便宜」、「大台中萬物買賣優購網」、「姊姊妹妹拼購、好吃好玩揪團購」、「台南媽咪一起購」等等，刊登上述虛偽廣告。

有民眾貪便宜上鉤而匯款，范嫌相當狡滑，大部分被害人匯款他都沒經手，而是直接向遊戲幣賣家訂購等值遊戲幣。

檢方追查，從104年底至105年4月間，14名被害人掉入陷阱，匯款超過15萬元給范嫌，卻什麼也沒拿到，其中只有趙姓被害人匯款3萬3千元，確實拿到「陶板屋」禮券31張、「西堤牛排」禮券56張、「全聯提貨券」禮券16張，但查出是范花了600元請印刷廠偽造，趙某一拿到禮券發現印製粗躁、流水號都是相同，明顯偽造。

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