毒咖啡包分裝場被搗 起獲萬顆一粒眠

2017-11-03 11:46

〔記者邱俊福／台北報導〕32歲男子陳韋憲，涉嫌在雲林縣土庫鎮一處三合院，設置毒咖啡包分裝場，且以價格較低的甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵），代替高價的K他命，添加在毒咖啡包內，再透過友人楊劉輇負責銷售，牟取暴利，刑事局偵三大隊第一隊今天宣布搗破，先後逮捕陳、楊2人到案，起獲毒品咖啡包413包、一粒眠一萬顆等大批槍毒贓證物。

警方調查，K他命目前每公斤市價約1、200萬元，喵喵每公斤則僅有20萬元，陳嫌便以喵喵代替K毒，添加於咖啡包內，兩者都有迷幻效果，但喵喵效果較差，而為吸引青少年購買毒咖啡包，陳嫌還以精美外包裝『D♠2』偽裝成咖啡包。

陳、楊2嫌每包毒咖啡成本約150元，販售5、600元，從今年初開始透過人際網絡，將毒品流通於桃園地區各大酒店、夜店等娛樂場所。負責販售的楊嫌為免遭到黑吃黑，住處、車內還各放有一把仿金牛座JP915改造手槍防身。

警方表示，近期追查流通於桃園地區娛樂場所的毒咖啡包時，鎖定36歲楊嫌為中盤商後，本周三前往楊嫌位於桃園市中壢區的大樓住處查緝，當場逮捕楊嫌，起獲毒咖啡包413包、FM2-89顆、一粒眠一萬顆與改造手槍2枝。

隨後，警方循線前往雲林縣土庫鎮一處三合院，搗破上游的毒咖啡分裝場，逮捕陳嫌，起獲第三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）1公斤，以及電子磅秤、鋁箔包裝空袋、咖啡原料、攪拌鍋、封口機、點鈔機等大批贓證物，依法帶回偵辦。

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