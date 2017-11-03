楊偉中挨告學歷造假 檢認定完成修業不起訴

2017-11-03 11:43

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，遭爆料學歷疑似造假，卻仍填寫在行政院人事資料上，被資深媒體人劉益宏控告偽造文書；楊偉中則澄清，指他於2012年發表論文，口試及格，但論文未上傳且未辦理離校手續，並非造假；台北地檢署調查後，認定楊確實曾在政大台研所完成修業，今依罪嫌不足將他不起訴。

去年9月19日，資深媒體人劉益宏至北檢控告楊偉中涉嫌偽造文書，表示楊偉中曾當發言人及名嘴，其學歷到底是不是真的，怎麼無法向社會大眾交代呢？為此要告楊偉中偽造文書，法院應該要去查，告發人只是幫法院發現真實。

對此，楊偉中曾回應表示，他曾就讀政大台灣史研究所碩士班，並發表論文、口試及格，不過未辦理離校手續，依照校方規定，未完成離校手續者可以申請取得英文碩士學位證明書；他沒有提供不實的人事資料給行政院和不當黨產處理委員會，委員沒有學歷要求，院方也沒索取過相關資料，何來偽造文書罪之有？

此外，楊偉中也在臉書放上「政大台灣史研究所」的學位證書照，並發文表示：「一定要向這兩張證書道歉，四年多沒去領它們，讓它們躺在註冊組，和其它夥伴相處了這麼久」，他不再做其他解釋，要質疑的人，直接去了解他畢業時適用的學則等相關規定。

檢方調查發現，楊偉中確曾在政大台研所就讀，且完成修業手續，學歷並非僅以學位證書當作唯一證明，認定楊偉中並未造假學歷，處分不起訴。