回收場火警黑煙竄天 50人接力滅火12小時

北港民樂路一家資源回收場昨天中午發生火災，火勢悶燒12小時。（記者黃淑莉翻攝）

2017-11-03 11:34

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港鎮一家資源回收場昨天中午12點發生火災，由於現場堆置大量易燃物品，加上風勢助長火勢猛烈，雖火勢很快控制，但回收物堆放量宛如山丘，雲林消防局出動50位消防、義消人員接力滅火12小時直到今天凌晨12點多才將火勢撲滅。

北港消防分隊昨天中午12點3分接獲民眾報案，指北港民樂路一家資源回收場發生火災，消防隊獲報派出一部消防車前往灌救，到現場發現火勢猛烈，且現場堆放全是易燃物，隨即調派鄰近分隊消防員及消防車前往支援。

現場黑煙竄天，2公里外都可看見黑煙，位在下風處建國國中首當其衝，12點半學生午餐時校園霧濛濛、煙味刺鼻，根據校園內即時監控空氣品質顯示，火災時細懸浮微粒（PM2.5）瞬間飆高到每立方米130微克，校方緊急啟動空污應變措施，請各班級緊閉門窗、取消戶外活動，由於味道很臭許多師生戴口罩自我防護。

建國國中校長林吉城表示，昨天下午放學時火勢持續悶燒，擔心影響師生健康，若火勢遲無法撲滅，校方原規劃今天停課，消防、義消人員漏夜接力滅火，今天凌晨零時30分左右順利將火勢撲滅，早上5點緊急透過通訊軟體通知正常上課。

消防局表示，總計出動6部消防車，50位消防、義消人員滅火，燒毀面積約900平方公尺，起火原因由鑑識人員調查中。