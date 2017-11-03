回收場火警黑煙竄天 50人接力滅火12小時

北港民樂路一家資源回收場昨天中午發生火災，火勢悶燒12小時。（記者黃淑莉翻攝）

2017-11-03 11:34

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港鎮一家資源回收場昨天中午12點發生火災，由於現場堆置大量易燃物品，加上風勢助長火勢猛烈，雖火勢很快控制，但回收物堆放量宛如山丘，雲林消防局出動50位消防、義消人員接力滅火12小時直到今天凌晨12點多才將火勢撲滅。

北港消防分隊昨天中午12點3分接獲民眾報案，指北港民樂路一家資源回收場發生火災，消防隊獲報派出一部消防車前往灌救，到現場發現火勢猛烈，且現場堆放全是易燃物，隨即調派鄰近分隊消防員及消防車前往支援。

現場黑煙竄天，2公里外都可看見黑煙，位在下風處建國國中首當其衝，12點半學生午餐時校園霧濛濛、煙味刺鼻，根據校園內即時監控空氣品質顯示，火災時細懸浮微粒（PM2.5）瞬間飆高到每立方米130微克，校方緊急啟動空污應變措施，請各班級緊閉門窗、取消戶外活動，由於味道很臭許多師生戴口罩自我防護。

建國國中校長林吉城表示，昨天下午放學時火勢持續悶燒，擔心影響師生健康，若火勢遲無法撲滅，校方原規劃今天停課，消防、義消人員漏夜接力滅火，今天凌晨零時30分左右順利將火勢撲滅，早上5點緊急透過通訊軟體通知正常上課。

消防局表示，總計出動6部消防車，50位消防、義消人員滅火，燒毀面積約900平方公尺，起火原因由鑑識人員調查中。

  • 北港民樂路一家資源回收場昨天中午發生火災，火勢悶燒12小時，雲林消防局出動50多位消防、義消人員接力滅火。（記者黃淑莉翻攝）

    北港民樂路一家資源回收場昨天中午發生火災，火勢悶燒12小時，雲林消防局出動50多位消防、義消人員接力滅火。（記者黃淑莉翻攝）

  • 位在資源回收場下風處的建國國中校內空氣品質監測器監測到火警發生時空污指數飆高。（記者黃淑莉翻攝）

    位在資源回收場下風處的建國國中校內空氣品質監測器監測到火警發生時空污指數飆高。（記者黃淑莉翻攝）

  • 建國國中今天一早在該校臉書發布正常上課訊息，並提醒學生做好防護。（記者黃淑莉翻攝）

    建國國中今天一早在該校臉書發布正常上課訊息，並提醒學生做好防護。（記者黃淑莉翻攝）

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