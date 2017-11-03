偷吃小三留性愛影片 檔名比A片更A

2017-11-03 11:13

［記者楊政郡／台中報導］27歲陳女（綽號阿蘭）與陳姓已婚男子，到汽車旅館等處偷情多次，陳男還留下猶如A片的兩人性愛影片，檔名記載「主動坐上生殖器」、「阿蘭說要第二次」、「2分零8秒插入」、「清水漾Ⅰ、Ⅱ」等，阿蘭還大膽向陳男元配嗆聲，陳妻提告後阿蘭坦承影片女主角是她，但辯稱男主角不是陳，不過陳某坦承，聲音也是他，檢察官依妨害家庭起訴陳男及阿蘭。

起訴書指出，陳姓男子在102年3月結婚，阿蘭還有送賀禮且到場參加婚禮，可是阿蘭與陳兩人卻在104年初，隱瞞陳妻開始交往，偷情了一年多，原本陳妻還被蒙在鼓裡，阿蘭在105年4月3日卻主動打電話給陳妻，直接表明與陳男正在交往。

而陳妻暴怒之餘詢問丈夫，陳男也坦承，並在陳男手機內發現多片檔名很淫穢的影片，如「主動坐上生殖器」、「阿蘭說要第二次」、「2分零8秒插入」、「清水漾Ⅰ、Ⅱ」等，這些都是陳男與阿蘭之性愛影片，憤而提告。

阿蘭發現被告後否認犯行，而陳妻提出的影片，阿蘭坦承女主角是她，否認影片中男子是陳男，檢察官發現影片中男女明確有性器官結合，且當庭勘驗「阿蘭說要第二次」的影片內有男子說「可以等一下嗎」、「讓我休息一下」、「還沒有到喔」等等，其聲音與陳男相符，陳男也坦承這是他的聲音，阿蘭卸責之詞不足採信。