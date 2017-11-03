卡車失控衝撞停放路旁廂型車 台15線交通一度受阻

省道台15線南下，在新竹縣新豐鄉埔和村16鄰段因事故有局部交通一度受阻。（記者黃美珠攝）

2017-11-03 10:57

〔記者黃美珠／新豐報導〕省道台15線南下新竹縣新豐鄉埔和村16鄰處，早上快10點因1輛卡車原因不明失控，直接衝撞熄火停在路外的廂型車，導致1間檳榔攤受損外，2車還一度橫阻在南下車道上，交通因此局部中斷，南下車流必須逆向改走北上車道後再繞回南下主線，所幸無人傷亡，目前已經排除，路況恢復正常。

警方酒測肇事的卡車司機並沒有酒精反應，初步調查發現，事發時卡車原本正常行駛在外側車道上要南下，經過事發十字路口時，原因不明突然失控朝路外衝去，接著從後方重創熄火停在鄰居檳榔攤前的張姓車主廂型車，造成廂型車被推撞、車頭朝東橫放在南下車道上，整個後側車身被撞凹嚴重毀損，檳榔攤鐵皮門、店招支架則被卡車車頭撞毀，卡車前擋風玻璃、車頭、駕駛座門板也撞壞。

兩旁住戶說，他們先聽到刺耳煞車聲，接著就是巨大的撞擊聲，大家慌忙出來查看，就看到前述意外場景。

住戶們看著卡車留在事故路口前、地面上的煞車痕揣測紛紛，有人懷疑是有人超車不慎所致，也有人懷疑會不會是要閃路口其他竄出來的車輛之故？真正事發原因目前由警方調查中。