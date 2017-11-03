持有槍毒被捕 檢舉「藥頭」仍遭重判6年10月

2017-11-03 10:47

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓男子去年3月遭警方查獲持有2把改造手槍與海洛因、安毒，陳男為換取減刑，供稱毒品購自在押黃姓男子，警方雖於黃的住處起獲2把槍、25發子彈，但黃否認曾販毒給陳男，警方也未掌握證據，高雄地院一審認為陳男「不符合減免其刑」，仍依槍砲、毒品等罪將陳判處應執行6年10月，併科罰金16萬元，罰金如易服勞役，以1仟元折算1日。

判決指出，高中肄業、曾從事瓦斯配管工作的陳姓男子，去年2月間在高雄市七賢路一家玩具模型店購買2把模型槍，另從網路購買槍管在家改造槍械防身，未料，同年3月8日遭新興警分局查獲持有2把改造手槍、45發子彈（其中有17發不具殺傷力）。警方並查獲陳男持有6包海洛因、安毒若干。

陳男為求減輕其刑，向警方供出毒品購自綽號「保憲」的黃姓男子，警方準備逮人，才知黃男已另案遭刑大逮捕並在押，但新興警分局仍聲請搜索票前往黃男住處搜索，並於其母床下起獲2把槍、25發子彈。

警方提訊在押黃男，黃坦承持有槍彈，但矢口否認曾販賣毒品給陳男。

高雄地院審理認為，雖然警方因陳男的檢舉，在黃男住處起獲槍械，但並未查獲任何黃販毒給陳男的事證，認陳不符合減輕其刑規定。全案仍將他依違反槍砲、毒品等罪嫌判處應執行6年10月，併科罰金16萬元，罰金如易服勞役，以1仟元折算1日。可上訴。

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