射擊訓練導致癱瘓 特勤教官向國內兩單位提千萬國賠

2017-11-03 10:27

〔記者溫于德／台北報導〕國安局特勤中心前年3月進行「對向移動交錯實彈射擊訓練」時，發生中校教官郭耿弘遭學員誤擊事件，導致其頸椎碎裂並癱瘓，現仍臥病在床。他事後對要求下達指令的特勤中心副指揮官許昌、疑似擊中他的學員等人，提起刑事過失致重傷害告訴，檢方偵辦後雖不起訴，但再議成功，已發回檢方續行偵辦。至於民事部分，郭提狀要求國安局與國防部兩單位，須連帶賠償精神慰撫金1133萬餘元，台北地院日前首度開庭審理。

郭男律師當庭還原事發經過提到，許當年3月27日明白表示，監察委員將視察，以及第14屆總統大選競選將於活動將於年底開跑、須派員保護等原因，要求學員訓練須進行交錯實彈射擊訓練，「郭因服從造成重傷」，否認國安局投過書狀辯稱「許未下令以實彈朝人射擊」一事，並指其他參與幹部均清楚該命令由許下達。

此外，國安局又辯，現場備有背心、「是郭未使用」；郭男律師解釋，訓練階段不提供防彈背心，即便有、「也已過期、不具防彈效果」，且過期背心實際用途為測試火力之用；而當事人被子彈射入位置為右耳下方，並非背心保護位置，「穿了也沒用」。

國安局透過律師再度強調，「許未下令朝人射擊」，並認為是郭感覺穿戴背心會影響訓練，才自主決定不穿，要求駁回原告請求；國防部則說，該部非國賠業務機關，且憲兵指揮部未明定相關管理訓練事項、須對疏失負起權責，否定具民事賠償責任。

法官聽畢雙方陳述後，諭知全案候核辦。

郭男律師庭外首訪時說，郭目前仍住院復健治療，其提告用意應為盼望獲國賠後，能藉此照顧家中雙親、妻子與3名稚兒。而被指下令的許，事發後已被調離該職，現為憲兵指揮部指揮官。