怪！ 野柳驚傳女泳客失蹤 岸邊卻遺留男性衣物

2017-11-03 10:20
新北市萬里等消防單位在野柳九孔池搜尋失蹤泳客下落。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕新北市野柳九孔池有女泳客失蹤，萬里等3分隊趕抵搜尋，並通報基隆海巡隊在外海搜尋。
新北市消防局今天上午9點接獲釣客報案稱，有女性泳客下水後，遲未上岸。
萬里、金山分隊消防員趕抵發現，岸邊留有泳客的衣物、包包與拖鞋；經打開查看，竟是61歲住汐止區的李姓男子所有。
萬里、金山與瑞芳中隊陸續趕抵後，除以浮潛搜尋泳客下落外，擔心女泳客被浪帶走，已通報基隆海巡隊在外海搜尋。
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新北市萬里等消防單位在野柳九孔池搜尋失蹤泳客下落。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕新北市野柳九孔池有女泳客失蹤，萬里等3分隊趕抵搜尋，並通報基隆海巡隊在外海搜尋。
新北市消防局今天上午9點接獲釣客報案稱，有女性泳客下水後，遲未上岸。
萬里、金山分隊消防員趕抵發現，岸邊留有泳客的衣物、包包與拖鞋；經打開查看，竟是61歲住汐止區的李姓男子所有。
萬里、金山與瑞芳中隊陸續趕抵後，除以浮潛搜尋泳客下落外，擔心女泳客被浪帶走，已通報基隆海巡隊在外海搜尋。