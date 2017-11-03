堆高機內藏89公斤安毒 台、印警聯手搗破

台、印警起獲重達89公斤的88包安毒（記者 邱俊福翻攝）

2017-11-03 10:20

〔記者 邱俊福／台北報導〕跨國毒梟從以堆高機內夾藏安非他命毒品方式，自高雄港採海運貨櫃方式，走私至印尼，刑事局接獲情資後，跟印尼警方聯手，順利從推高機內起獲重達89公斤的88包安毒，並逮捕3名接貨的印尼籍男嫌犯，以當地市價每公斤約150萬元計算，這批貨價值達上億元，刑事局正循線追緝幕後操控的毒梟與共犯。

刑事局表示，今年9月間，獲報有批藏在貨櫃的毒品在印尼海關，因手續未完備，以有半年無法通關，且毒梟派多組人馬前往疏通，企圖闖關後，便立即與印尼警方共組專案小組偵查。

專案小組經過濾分析後，認為放有堆高機的貨櫃，非常可疑，經以器械進行破壞，果發現裡面夾藏安毒，隨即刻意讓這批貨櫃順利通關。

果引出一名從事酒店的媽媽桑前來領貨，又轉交給3名印尼籍男子。上月27日夜間至28日凌晨，專案小組在雅加達市及坦格朗市等地區處所執行搜索查緝，除逮捕印尼3名男嫌外，並於推高機內起獲重達89公斤的安毒88包，以及愷他命2包。

刑事局表示，領貨的印尼籍女子目前尚在逃，而落網的印尼男嫌中，有1名精通華語，目前正全力追緝隱身幕後的我國籍毒梟，以及其他相關共犯當中。

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