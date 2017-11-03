板橋頂樓加蓋起火 工會據點燒毀

起火處是新北日用品運送服務業工會據點。（圖擷自《TVBS》）

2017-11-03 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋永豐街一處頂樓加蓋，於今早6時許發生火警，火勢猛烈不斷向上竄燒，警消到場灌救時，發現該處是新北日用品運送服務業工會據點。

據《TVBS》報導，由於該處住宅林立，消防局擔心火勢會延燒到附近住家，出動9輛水車搶救。但不僅起火處被燒毀，另一旁也有一戶住家被波及。而起火的頂樓加蓋，平常是新北日用品運送服務業工會聚會處，以及用來擺放文件的地方，幸好沒有人員受困。