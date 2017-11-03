恐怖保齡球車禍！彰化10車追撞4人受傷

福興鄉柳橋路10輛車連環撞擠成一團，現場一片狼藉。（記者湯世名攝）

2017-11-03 09:28

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣福興鄉柳橋路今天上午驚傳重大車禍，一輛大貨車疑司機恍神煞車不及，猛烈追撞前方路口處等紅綠燈的9輛大小車輛，造成10輛車擠成一團，現場滿目瘡痍，共造成4人受傷送醫急救，所幸無生命危險，肇事實際原因由警方釐清。

這起重大車禍發生在今天上午將近8時，福興鄉縣道144線柳橋路與番花路口處適逢紅燈，許多車輛紛紛在柳橋路停車等待，不料後方1輛大貨車突然筆直衝撞前方車輛，造成有如打保齡球般撞成一團，許多車輛甚至被撞成廢鐵，造成3名男子與1名女子受傷，送往鹿港基督教醫院急救，所幸都是皮肉傷、挫傷，無生命危險。

消防單位據報派出大批人員趕往現場，大貨車車頭突然冒煙，消防人員趕緊灑水灌救並降溫，被撞及的多名駕駛也都對這起車禍感到相當意外與突然，紛紛說：「當時正在等紅燈，突然後方就撞上來，嚇死人了。」

警方從行車紀錄器發現，肇事大貨車幾乎沒有煞車就衝撞前方車輛，不排除是大貨車司機恍神、精神不濟釀禍，但也可能有其他原因，已深入釐清。

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10輛車連環追撞。（記者湯世名攝）

彰化福興鄉柳橋路10輛車追撞，左側為疑似肇事的大貨車。（記者湯世名攝）

大貨車冒煙，消防人員灑水降溫。（記者湯世名攝）

其中多輛小車被撞成廢鐵。（記者湯世名攝）