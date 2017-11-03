接水管引溫泉不算開發 老牌業者抗罰贏了

2017-11-03 08:55

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市政府104年認北投一間老牌溫泉業者未取得許可就「開發」溫泉，依「溫泉法」裁罰5萬元。業者主張取水點為溫泉露頭，僅用水管引水，且水管數十年前就存在，非他所設，並無開發行為，提告抗罰。台北高等行政法院認為北市府誤把「接水管」當成「開發」，開罰無據，判業者勝訴。

業者經營30多年，內有41間湯屋及2個大眾池，屬當地老字號溫泉餐廳。泉水透過管線，從北投山區一處溫泉露頭引下來，同處尚有台大、土銀、合庫、及兩間公司等5個單位共同取水。

北市府104年4月間接獲北區水資源局通報，認為該業者從「溫泉法」94年實施後，仍請員工巡查維護管線，遇毀損即重新更換，算「新的開發行為」，卻未依法取得開發許可，開罰5萬元。

業者不服，主張泉源為自然湧泉，利用水管引溫泉並不屬於開發行為，北市法開罰引用法條錯誤，罰鍰應撤銷。

北高行合議庭審理發現，北市府雖稽查到業者用管線從泉源引水，卻未查到管線究竟是誰鋪設，換言之，北市府如要裁罰開發行為，應找出開發者，而非使用者。

合議庭又根據「溫泉開發許可辦法」指出，開發指的是「溫泉鑿井、建置取水至儲水槽之管線及儲水槽工程，開發使其具有溫泉功能」，但該業者僅透過管線取溫泉，不符合開發定義。

合議庭認為北市府開罰引用法條有誤，判業者勝訴免罰。可上訴。