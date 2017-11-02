正妹？是假的！買點數換交友 店員警員接力勸阻防詐

2017-11-02 21:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名郭姓男子網路認識1名「正妹」，雙方沒見過面，僅靠line聊天，對方要求購買遊戲點數才願意交往，他竟信以為真，花3000元購買遊戲點數，所幸熱血店員報案，警方接力勸說阻詐，保住郭男血汗錢。

10月30日晚間7時許，高市瑞隆東路1家超商柯姓女店員報案，指店內1名男子疑似購買遊戲點數，可能遭受詐騙，鳳山警分局新甲所巡佐廖慶源、警員黃鉑年2人據報趕赴現場。

警方調查，郭男（35歲）於網路上認識1名「正妹」，雙方沒見過面，僅以line聊天，竟天真認定line上面的照片就是正妹本人，對方指定到這家超商操作購買遊戲點數3000元，作為2人交往條件。

所幸柯姓店員主動詢問，上前關心後發現可能是詐騙案，立即通報警方到場，2名警員不斷與郭男溝通，強調這是網路詐騙型態之一，藉由購買點數詐財。郭男一開始堅持不是詐騙，對方是真心要與他交往，警員與店員接力勸說根本沒見過面、line照片不一定是本人，郭男才恍然大悟，驚覺這是詐騙手法。

警方指出，郭男雖已花3000元購買遊戲點數，但對方尚未確認，可以取消交易，經店員退還款項，成功及時攔阻這起詐騙案；郭男事後感謝警方及店員幫忙呼籲民眾多留意詐騙手法，避免自身財務受騙。