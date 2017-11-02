11/2 威力彩頭獎連18摃！今彩539頭獎也摃龜

2017-11-02 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月2日）開獎的第106000088期威力彩，頭獎連18摃；第106000262期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000088期威力彩中獎號碼為：「第一區：02、09、19、26、29、31。第二區：01。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共9注獲得，每注可得15萬元；肆獎共60注獲得，每注可得2萬元；伍獎共295注獲得，每注可得4000元；陸獎共2225注獲得，每注可得800元；柒獎共3852注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬984注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9736注中獎，每注可得100元；普獎共4萬7133注中獎，每注可得100元。

第106000088期38樂合彩中獎號碼為「02、09、19、26、29、31。」五合開出1注，可得115萬元；四合共5注獲得，每注可得6萬7500元；三合共127注獲得，每注可得5750元；二合共2347注獲得，每注可得750元。

第106000262期今彩539中獎號碼為「02、05、10、19、38」，頭獎摃龜；貳獎共185注獲得，每注可得2萬元；參獎共6142注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6133注獲得，每注可獲得50元。

第106000262期39樂合彩中獎號碼為「02、05、10、19、38」，四合摃龜；三合共128注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4584注中獎，每注可得1125元。

第106000262期3星彩中獎號碼為「021」，正彩共56注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000262期4星彩中獎號碼為「0821」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」