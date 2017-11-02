誆「有巫師執照」可助消災 婦人詐嫩妹160萬

2017-11-02 20:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕62歲顧姓婦人是黃姓女子經營美髮店的常客，黃女因父親患重病、弟弟有精神疾病，感到徬徨無助，顧婦誆稱自己有巫師、護理師、中醫師執照，能幫黃女家人「辦法會」消災祈福，另並以投資開設美髮店、彩券行、草本肥皂、投資基金等名義，前後向黃女詐得160萬餘元，新北地檢署今依詐欺取財罪嫌將顧婦起訴。

據了解，顧婦常到黃女店內洗髮，雙方漸漸熟識，20多歲的黃女疑因自身學歷不高，覺得顧婦能言善道，看起來很像「高知識份子」，因此對顧婦所言深信不疑。

100年8月，顧婦謊稱要與黃女一起開美容美髮館，黃女於是匯款42萬餘元給顧婦；100年12月，顧婦得知黃女賣掉房子獲利200萬元，又向黃姓母女騙稱，投資英國湖濱短期基金獲利豐厚，黃姓母女於是拿出30萬元投資；101年1月，顧婦知悉黃女胞弟領有精神障礙殘障手冊，稱可協助開設彩券行，但需要錢打點銀行人脈，黃女信以為真交付顧婦22萬餘元。

顧婦發現黃女單純好騙，1個月後，又謊稱有護理師、英國及澳洲自然醫學、中國中醫師等職照，且在中國有執業經驗，可以協助黃女到英國、中國進修，取得英國美容甲級證照、國外巫師證照、中醫師證照，及幫黃女家人辦法會，趨吉避凶，讓黃女主動掏出62萬餘元。103年10月，又以投資草本肥皂為由，向黃女詐得2萬餘元。直到顧婦所有開出的承諾都跳票，開始避不見面，黃父最後也過世，黃女才驚知遇上騙子，憤而提告。

庭訊時，顧婦辯稱，部分錢是向黃女的借款，部分用於幫黃女家人買藥、辦法會，但相關單據都跟符紙一起燒掉了，自己確實有巫師、中醫生等執照，否認犯行。不過顧婦卻無法提出任何投資、協助黃女進修等相關單據，檢方因此認定其詐欺犯嫌，今將她起訴。