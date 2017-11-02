司機空班休息須待命 法官認定：要給加班費

2017-11-02 18:20

〔記者王定傳／新北報導〕趙姓駕駛在新北市新莊區某診所擔任司機，雙方雖有約定每日空班休息3小時，卻須待命，趙男離職後認為這3小時算是加班，雇主只給10萬元，提訴要求給付29萬餘元餘款；新北地院三重簡易庭法官認定，司機空班時間仍在雇主指揮監督下待命、提供勞務，判診所補足29萬餘元。

趙男提訴指出，他從102年開始進入診所工作，擔任運務組司機，後來升為組長，上班時間從早上6點到下午5點半，中午休息30分鐘；雖約定中間有3小時休息時間，卻須在診所內待命，除負責原本的接送病患工作外，還要面試新人、打報告、協調事情、管理輔導下屬等。

趙男說，下班後、休假日，他都須處理院方交辦事務，甚至還幫金姓負責人處理私人事務，如私人車輛保養等，去年3月間，他因長期超時工作離職。

雇主堅稱，趙男只是代理組長，他每天休息時間都超過3個半小時，可自由運用，無須待命，診所更未於休假、休息時交辦事務，沒有超時加班。

法官審理認為，勞動基準法所謂的「工作時間」，是指勞工在雇主指揮監督下受拘束的時間，除實際工時外也含待命時間。

法院審理時，診所運務組前組長證稱，「司機休息時間要隨時待命」、「空班要待命，這樣算休息嗎？且不能回家，頂多出去買飯買東西就要趕快回來，一定要在院所附近；診所也會隨即以LINE交辦事情！」

不僅如此，邱姓執行長也說：「空班時間，如果病患有臨時性的調動，司機還是會被叫回來，不會再額外給加班費」、「休息時間人不一定要在診所，但一定要讓大家找的到他」法官認定，診所有實際延長趙男工時情形。