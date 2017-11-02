冒國泰千金3折入住五星飯店 黃琪開庭快跑躲媒體

2017-11-02 18:02

〔記者楊國文／台北報導〕曾騙過前總統陳水扁，又冒充頂新魏家少東申辦「黑卡」盜刷遭判刑入獄的黃琪（本名黃照岡），去年5月出獄後，又假冒國泰集團蔡鎮宇獨生女蔡佳玲名義，多次以不到3折價格入住台北喜來登飯店，並享優惠價用餐，一審依詐欺等罪判他1年10月徒刑不得易科罰金，另判1年徒刑可易科罰金，高等法院今天開庭，黃琪辯稱用較低的價格入住飯店，飯店也沒有損失，不構成詐欺主張，庭後為不曝光，快跑躲避媒體，搭計程車離去。

今天的庭訊中，黃琪否認犯罪，辯稱飯店業者沒有損失，他有付錢，只是用較低的價格入住，不能算詐欺。由於黃琪尚無律師辯護，一審是因他無資力直接指定公設辯護人幫他辯護，高院裁示等候黃琪向法扶會申請到律師再開下一次庭，下次庭期訂明年1月4日。

24歲的黃琪在2008年冒充塔羅牌老師，幫陳水扁算命而名噪一時。2011年元月，他用頂新集團少東魏宏帆的舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，盜刷612萬元套現，又向宋姓女子詐騙100多萬元，2013年被判刑，總刑期合併8年2月，去年5月才出獄。

不料，黃琪出獄後故態復萌，去年7月間又冒用國泰集團蔡鎮宇獨生女蔡佳玲名義，打電話向台北喜來登、晶華等飯店訂房、用餐，黃琪講話聲音輕柔、近似女人，當時他自稱「蔡佳玲」，表示幫朋友訂房，並在7月14入住晶華，23日、30日、8月6日3天入住喜來登，房型為每晚要價2萬2000元的房型，但黃琪只以5800元入住，有時還帶著周姓男子同住，檢方統計，黃共計行騙7次，得手6次。