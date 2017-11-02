犯頂替罪判刑5月撤職 惡警又涉私吞32萬贓款

2017-11-02 17:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市海山警分局前偵查隊警員柯乃清，12年前偵辦一樁毒品案，當場查扣陳姓女子販賣的海洛因等毒品及32萬餘元贓證物，32萬贓款最後被認定非犯罪所得，陳女入監後申請發回，新北地檢署這才發現，柯當年根本未將這筆錢繳庫，今依涉犯貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物罪將柯起訴。

17年前，柯乃清擔任台北縣永和警分局警備隊員，偵辦槍砲案時，涉嫌護航地下錢莊業者，找來積欠業者債務的張姓男子頂替槍砲罪名，案發後被轉調至新北市海山警分局，法院依幫助頂替罪判柯有期徒刑5月確定，得易科罰金15萬元，柯98年遭撤職，同年9月離職。

起訴指出，94年5月6日，柯乃清與海山警分局李姓等4名警員，至板橋一間旅館查緝毒品，當場查獲陳姓女子意圖販賣毒品，現場查扣海洛因、安非他命、K他命與現金32萬餘元贓證物，4天後，柯就將海洛因送入新北檢贓物庫，其他毒品及吸食器等查扣物，遲至95年3月才繳庫。

因販毒遭重判、140年才能出獄的陳女，前年在台中女子監獄申請發回扣押物，檢方才發現警方當年並未將32萬餘元贓款繳庫，主動簽分偵辦。

開庭時，柯乃清辯稱，李姓警員才是毒品案主辦人，扣押物品都由他保管，當日因要到地檢署辦事，才應李員請託，幫忙辦理贓證物入庫，當時並沒有看到現金，喊冤說：「他們聯合起來誣陷我，叫我要擔下來，因我已離職非現職員警，不像現職員警如涉案，功獎與恤獎都會被列管」

李員反駁表示，此案柯員全程都有參與偵辦，扣押現金由柯負責保管，另3名偵辦員警也均指扣押物是柯保管。

檢方勘驗警局搜索查扣筆錄、查扣物品目錄表、證物採驗紀錄表等清單資料，發現查扣物品項確有32萬餘元現金，承辦人均是柯乃清，柯也坦承有在文件上簽名，檢方因此不採信其辯詞，今將他起訴。