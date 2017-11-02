發行「癡情玫瑰花2.0」 楊琳告唱片公司侵權敗訴

2017-11-02 17:06

［記者黃捷／台北報導］網路走紅的「Under Lover」樂團，與玖壹壹合作的夯曲《癡情玫瑰花》爆紅。東聲音樂工作室去年改編《癡情玫瑰花2.0》華語版，發行「R－賀LA！」專輯，「Under Lover」團員楊琳（本名賴以琳）認為著作權受侵害，憤而提告，但士林地檢署認為只是合約糾紛，處分不起訴。

楊琳提告指出，他2015年10月間與東聲公司訂定合約書，約定他與團員胡睿兒（本名胡睿楷）可分得4成演藝報酬，音樂著作權授權範圍僅限他們兩人翻唱，東聲公司去年3月間卻擅自改編他們創作的《癡情玫瑰花》，錄製成《癡情玫瑰花2.0》，由大賀兄弟翻唱發行「R－賀LA！」專輯。

東聲公司負責人徐嘉良否認犯行，辯稱《癡情玫瑰花》之前從未發行，因此他與「Under Lover」簽約後就享有該音樂著作權，而《癡情玫瑰花2.0》已重新填詞，並未涉及改作。

檢察官調查發現，雙方當初所簽的合約，對於約定範圍、是否包含翻唱著作等細節，目前仍在台北地方法院民事法庭打官司，徐嘉良也主張公司有權使用該歌曲，因此認定徐認為自己依據合約合法使用歌曲，主觀上並無侵害著作權的犯意。

此外，楊琳提告對於歌曲如何被改編，僅表示歌曲相似、沒有更改、或僅將台語歌詞改成國語，卻未舉證到底是怎麼改編，到底是否涉及改作仍有疑義，難憑片面指控認定東聲公司犯罪，遂處分不起訴。