背著男友跟別人嘿咻 妙齡女「衣服穿反」被抓包

2017-11-02 17:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕20歲年輕女子綾綾（化名）今年7月初與朋友到基隆某KTV歡唱，深夜找章姓友人開車接她離開，回到章男住處後發生性關係。綾綾回家時，被男友發現「T恤穿反」，不斷追問，她只好辯稱酒醉被人趁機性侵，跑到警局報案。檢警詢問在場證人得知，綾綾沒有喝醉；而章男也稱是兩情相悅。檢察官認定罪證不足，予以章男不起訴處分。

檢警調查，綾綾回到章男的住處後，兩人在凌晨發生性關係，完事，綾綾穿衣服時沒注意到T恤穿反，直接搭車回家。綾綾的正牌男友看見她回家後，總覺得哪裡怪怪的，定睛一看，才發現綾綾T恤吊牌露在外面，圖樣也消失，衣服穿反了，立刻追問她，唱完歌之後，到底去哪裡？怎麼會脫衣服？

綾綾情急之下，辯稱自己喝醉酒，章男趁機帶她回家性侵，自己見章男熟睡，趁隙逃離，走得匆忙，衣服才會穿反。綾綾為了取信男友，還跑到警局報案，並到醫院驗傷。

警方約談22歲章男到案說明，章男宣稱是兩情相悅，案發當天綾綾根本沒有喝醉，可以找當天在包廂內一起歡唱的女友人莉莉（化名）作證。

莉莉告訴檢警，案發當天大家都有看到綾綾沒有喝醉，還等章男來接她，走路、行為模式都正常。

檢察官認為，章男趁機性交罪證不足，近日偵結，予以不起訴處分。