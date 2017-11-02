心儀女室友迷昏頭 夜闖床邊打手槍遭判刑

2017-11-02 17:04

〔記者王駿杰／新竹報導〕擁有碩士學位的25歲李姓男子在租屋處搭電梯時巧遇一名女房客小欣（化名），心儀不已，去年10月清晨，發現小欣套房門未上鎖，竟穿著內衣褲闖入，邊撫摸熟睡小欣的胸部邊「打手槍」，直到對方驚醒大叫才嚇跑；事後，李男又多次在小欣房門口打手槍，經女方報警被移送法辦；新竹地院審理終結，依侵入住宅、公然猥褻判罰18萬元，另依乘機猥褻罪判刑9個月。

經查，李男105年10月凌晨穿著內衣褲站在小欣房門外，發現門沒上鎖，就直接順勢開門進入，發現熟睡中的小欣穿著清涼，加上身材凹凸有致，便萌生歹念伸出狼爪襲胸，甚至在小欣床邊自慰，直到小欣驚醒大叫才嚇跑。

之後，小欣搬離原套房轉住其他樓層，李男卻不死心，明知大樓設有監視器錄影，隨時會有人進出，竟多次在小欣的房門口打手槍，最後經小欣報警，才將李男逮捕。

李男被逮後坦承犯行，法官認為，李男沒有前科，於深夜無故侵入小欣房間，顯然不尊重他人住屋權，又為滿足一己私慾對小欣撫胸、猥褻，造成對方心生恐懼，還不顧公眾場所他人感受在大樓裡自慰，顯見法紀觀念淡薄，影響社會風俗。

審酌依侵入住宅罪、公然猥褻罪各判刑3、4個月，合併執行6個月，易科罰金18萬。另依乘機猥褻罪判9個月，不得易科罰金。