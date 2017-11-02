欺壓村民、持槍恐嚇鄰居 南庄部落「山大王」遭逮

2017-11-02 16:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕部落「山大王」欺凌村民！苗栗縣南庄鄉鹿湖山區一名37歲的胡姓男子，平時無正當工作，經常對鄰居大小聲，居民都敢怒不敢言。日前胡男因酒駕被抓，心情不好獨自在家喝悶酒，突聽到鄰居夫妻聊天嘻笑，誤以為對方是在取笑他，竟持獵槍及刀子到鄰居家嗆聲恐嚇，警方獲報後於昨早逮捕胡男，並當場查獲自製獵槍、刀械等物品，全案依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

警方表示，胡男平常無業，僅偶爾打零工為生，沒錢時就與哥哥向賣甜柿的媽媽討錢買酒買菸，過去也曾在部落裡行竊，是村裡的頭痛人物，但因兩兄弟常對鄰里大小聲，欺壓當地居民，大家也都敢怒不敢言，宛如是部落裡的「山大王」。

胡男上月25日因酒駕遭警方查獲移送交保後，心情不好，便獨自在家喝悶酒，突然聽到隔壁的鄰居夫婦在聊天，誤以為對方在嘲笑他酒駕被抓的事，竟然情緒失控，從家中拿出自製獵槍及刀子，闖到鄰居家中揮舞，還出言恐嚇要殺死他們，鄰居非常害怕立刻報警。

南庄派出所所長昨早率7名警員到胡男家中將他逮捕，並當場搜出一把自製獵槍、刀械及30顆喜德釘，全案依恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。頭份分局長賴銘助表示，胡男經常欺壓村民，這次將他逮捕到案，也幫助部落暫時解除這顆治安上的不定時炸彈。

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