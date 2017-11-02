醉男與友互毆 還辱罵處理員警被訴

2017-11-02 15:16

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市一名56歲徐姓男子去年6月晚間與江姓友人在小吃店飲酒後，兩人發生口角並大打出手，當時任楊梅警分局富岡派出所所長涂志偉（現任幼獅派出所所長）、警員范志彰兩人獲報前往處理並將兩人帶回派出所，竟遭徐男以「x你娘」辱罵。今桃園地檢署偵結，依侮辱公務員、妨害公務罪嫌將徐男提起公訴。

檢警調查，去年6月3日晚上7點半左右，徐男及江男在楊梅區一處小吃店飲酒，酒過三巡的兩人，因故發生口角還大打出手，前往處理的涂志偉及范志彰，為平息雙方怒火將兩人分開，沒想到江男竟先以「你x她媽的」辱罵范志彰，再以「他媽的蛋」辱罵涂志偉，接著徐男也用台語辱罵范志彰「你什麼東西啊，x你娘」。

江男還因不滿涂志偉及范志彰提醒注意往來車輛，竟使出暴力行為，推撞涂志偉使他跌坐在地，造成左手擦傷、扭傷等傷害。

經警方將徐男及江男帶回所後，兩人竟又發生口角衝突，被范志彰制止，徐男因不滿被勸阻，當場又以「x你娘」辱罵范志彰；徐男應訊時坦承所行，檢方訊後認為徐男所言是侵害公務員尊嚴且藐視執法人員的公權力，酌請法官分別依侮辱公務員及公然侮辱罪嫌，量處適當刑責；此案去年前經檢察官為緩起訴處分，經檢察官撤銷繼續偵查，向徐男提起公訴，而江男則是於去年緩起訴確定。