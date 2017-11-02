越勞殺2同鄉再自殘致3傷 疑因不滿長期工作遭欺壓

南市安平工業區模具工廠傳越南外勞兇殺案，現場血跡斑斑。（記者王俊忠攝）

2017-11-02 14:56

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平工業區一家模具工廠今午發生越南籍勞工兇殺案，張姓越勞疑因不滿兩名同鄉常在工作上欺壓他，他先拿鋁塊模具丟一名阮姓同鄉頭部，再回宿舍拿刀刺殺另名阮姓越勞、腹部臟器外露，張嫌再躲回房間拿刀自殘，三人被送醫後都無生命危險，警方獲報調查中。

這起越南勞工兇殺案發生在今午12點半許，安平工業區內一間模具工廠傳出求救聲，兩名越勞衝出宿舍、用生澀國語高喊「救命」，台灣籍勞工聞聲後，丟下手邊便當，看到兩名受傷的阮姓越勞走出宿舍，一人手摀住肚子、一人手摸著頭，倉皇逃出來。

警、消單位獲報後前往救人，救護員發現年約40歲、腹部臟器外露的阮姓外勞傷勢較嚴重；另名阮姓越勞手有刀傷、頭部也遭鈍器打傷；張姓嫌犯躲在房內持刀自殘脖子一刀、肚子兩刀，傷口不深，3人送醫後幸都無生命危險。

警方初步了解，張嫌會攻擊、刺殺兩名越南同鄉，疑是另兩名同鄉長時間在工作上欺壓他，兩同鄉都挑軟的工作做，把粗重工作丟給他，張嫌長期累積不滿情緒下，今天突然爆發出來。