上班族兼差賣槍 連這款都有...

捷克蠍式衝鋒槍，既有手槍的輕便，威力又堪比擬衝鋒槍。（記者姚岳宏攝）

2017-11-02 14:51

〔記者姚岳宏／台北報導〕46歲鄭姓男子平日任職機電公司，卻涉嫌持有大批槍械，透過友人販槍得利，警方循線逮人並查獲8支槍械，其中包括威力強大的捷克蠍式衝鋒槍，既有手槍的輕便，威力又堪比擬衝鋒槍，警方詢後依槍砲罪嫌送辦，正向上溯源。

刑事局中打中心10月中旬接獲情資，指稱新北市中和地區有鄭姓男子缺錢花用，四處兜售槍械，警方比對出鄭男真實身分，經多日跟監蒐證，研判鄭男已找到欲購槍械買家，昨下午4時許，發現鄭男與林姓、陳姓2名共犯匆忙出門前往某建設公司，立即進入拘捕，發現他們正在公司內進行槍械買賣交易，當場起獲5支槍械。

警方另循線前往鄭男任職的機電公司，在停放於該公司的陳姓共犯所駕的轎車內，再起獲3支槍械，警方初步清點，查獲8支槍械分別為捷克制式蠍式衝鋒槍1支、捷克914-TD改造手槍4支、捷克925-TD改造手槍3支、子彈40顆等贓證物。

警方指出，此次查獲的捷克蠍式衝鋒槍，又稱為「衝鋒槍中的手槍」，為一種雙用途武器，融合了衝鋒槍及手槍優點，在捷克當地被警察、安全部隊和反恐怖部隊廣泛採用，一旦落入歹徒手中，後果難以想像；警方將落實「刨根斷源」，持續檢肅非法槍彈。