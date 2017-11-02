桃市議員吳宗憲鬧家產糾紛 兩兄到民進黨部陳情

2017-11-02 14:41

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨籍桃園市議員吳宗憲的哥哥吳莊煌、吳宗霖，今天前往民進黨桃園市黨部陳情，控訴吳宗憲竄改遺囑侵吞家產，要求黨紀處分；黨部主委呂林小鳳說，全案會送評議委員會處理；吳宗憲則表示，他不忍攻擊哥哥吳莊煌、吳宗霖，但全案在法律上站得住腳，刑事部分已經不起訴，至於民事部分，當初是程序稍有瑕疵，已經提起上訴。

吳莊煌、吳宗霖上午11點前往桃園市黨部，由黨部副執行長黃翠芳代表接受，現場還拉起寫著「假遺囑？吃兄弟！」的白布條；吳莊煌表示，他父親吳德福於101年7月17日以91歲高齡過世，兄弟姊妹分產時，才知道父親的遺囑是委託代書、律師的「代筆遺囑」，依照「代筆遺囑」，吳宗憲分得的土地都很完整，公告現值超過1億元，但其他兄姊每人分到的都是持分、畸零地，6兄姊分配土地總值不到吳宗憲的1/10。

吳莊煌說，他父親過世前臥病在床10年，早就沒有行為能力了，足見遺囑是偽造的，為此，兄弟提出刑事偽造文書、詐欺官司，民事代筆遺囑無效官司，結果刑事不起訴，兄弟提出抗告，高院發回重新審理，至於民事部分，一審判決「代筆遺囑」無效，吳宗憲不服提起上訴。

吳宗憲表示，父母育有7名子女，他排行老么，由於長期都是他在照顧父母，父親多給他一些財產實屬常情，且他父親透過代書與律師進行代筆遺囑時，當時神智很清楚，遺囑絕對有合法效力；律師告訴他說，代筆遺囑只是程序有些瑕疵，但不影響遺囑的正當性，民事部分已經提起上訴，至於刑事偽造文書、詐欺部分都不起訴處分。