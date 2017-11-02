上週1家3口喪命！國3南下189公里 又有5車連撞3傷

國道3號南下189公里今天下午驚傳5車連環撞，其中1輛轎車被撞成廢鐵。（記者湯世名攝）

2017-11-02 14:23

〔記者湯世名／彰化報導〕日前國道3號南下189公里才發生拖板車撞擊轎車，造成轎車1家3口死亡的重大事故，今天下午幾乎在相同地點，又驚傳2輛大型車與3輛轎車追撞，共造成3人受傷的重大事故，其中1輛轎車幾乎被輾成廢鐵，所幸共僅3人受輕傷，國道七隊員警趕抵現場，發現這起事故地點，竟與上月24日的一家3口遭撞死亡地點幾乎一樣時也不禁毛骨悚然，直說：「怎麼會那麼巧！」事故發生原因已由警方釐清。

國道3號南下189公里台中龍井、彰化路段，曾於上月24日下午3時20分發生一起拖板車南下時疑爆胎，衝飛過中央分隔島撞擊北上車道1輛轎車的重大事故，拖板車上的H型鋼樑砸落地面，車頭嚴重毀損，轎車頂遭掀翻，車上一家3口不幸死亡。

今天下午在國道3號南下189公里幾乎相同地點處，又傳出2輛大型車與3輛轎車連環追撞事故，5輛車分別分布南下3個車道，轎車受輕重毀損，其中1輛甚至被撞成廢鐵，也造成後方車輛大塞車，這起事故也造成3人受傷，送醫治療所幸無生命危險。

國道7隊員警據報前往處理事故，發現竟與日前死亡車禍的發生路段幾乎相同，不禁感到毛骨悚然，直說：「實在太巧了！」壅塞車潮仍在消化中，由於這起事故發生時南下車道正在進行施工，事故發生是否與工程單位施工或其他原因有關，已由國道7隊警方釐清。